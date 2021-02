Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektronikriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Zwar würden die Verbraucher in Corona-Zeiten vorsichtig bleiben, was ihre Ausgaben angehe. Doch beim Smartphone würden die Kunden beste Technik und Premium-Qualität wollen. Neue Features wie 5G hätten die Branche durch das Krisenjahr 2020 gebracht - das gelte insbesondere für Apple.Denn im vierten Quartal habe Apple laut den Marktforschern von Gartner die meisten Smartphones unter allen Herstellern an Endkunden verkauft. Die Zahl der weltweit abgesetzten Geräte sei um 15 Prozent auf 79,9 Millionen Stück gestiegen. Damit habe Apple zum ersten Mal seit 2016 mehr Smartphones verkauft als der große Konkurrent Samsung.Die Top-Position im vierten Quartal habe Apple ganz klar dem Release des iPhone 12 im November zu verdanken. Auf Jahresbasis bleibe Samsung, die ein Viertel mehr Smartphones an den Mann gebracht habe als Apple, klar vorne.Apple selbst gebe nicht mehr an, wie viele Geräte verkauft würden. Doch im Geschäftsbericht zum Weihnachtsquartal sei ein Anstieg der iPhone-Umsätze um 17 Prozent veröffentlicht worden."Der Aktionär" rechnet in Zukunft mit der anhaltenden Performance des US-Konzerns. Anleger bleiben der Apple-Aktie treu, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 22.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.