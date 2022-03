NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,59 USD +2,90% (16.03.2022, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten Jahren habe es nicht viele Gelegenheiten die Apple-Aktie im Bereich ihrer 200-Tages-Linie (akt. bei 154,06 USD) zu erwerben gegeben. Aktuell biete sich Anlegern eine dieser seltenen Chancen! Charttechnisch werde der unterstützende Charakter der langfristigen Glättung durch den Aufwärtstrend seit September 2020 (akt. bei 150,18 USD) sowie durch ein Fibonacci-Retracement (152,28 USD) verstärkt. Da zudem die Rückeroberung des Tiefs vom 24. Februar bei 152,00 USD gelungen sei, würden sich die kurzfristigen Erholungsanzeichen mehren. Ein zusätzliches Argument liefere in diesem Kontext der trendfolgende MACD. Zwar habe der Indikator bisher noch kein positives Schnittmusterliefern können, doch der Trendfolger notiere historisch niedrig. Nur einmal in der Historie - im März 2020 - habe der MACD noch tiefere Niveaus erreicht. Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 168 USD würden derzeit ein erstes Etappenziel abstecken, ehe das Februarhoch bei 176,65 USD wieder ins Blickfeld rücke. Die Apple-Aktie liefere derzeit aber auch ein Lehrbuchbeispiel für ein aktives Money-Management. So sei der o. g. Aufwärtstrend als engmaschige Absicherung prädestiniert, die gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleiste, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:144,32 EUR -0,30% (17.03.2022, 09:22)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:144,36 EUR +0,52% (16.03.2022, 09:09)