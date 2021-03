XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

102,08 EUR +1,11% (10.03.2021, 09:25)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

119,98 USD -0,91% (10.03.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Seit Ende Januar und dem damaligen Allzeithoch (145,08 USD) befinde sich die Apple-Aktie im Korrekturmodus. Im Verlauf der gesunden Verschnaufpause habe der Technologietitel nun aber eine interessante Unterstützungszone erreicht. Schließlich versuche das Papier auf Basis des Fibonacci-Clusters aus zwei unterschiedlichen Retracements (120,44/119,14 USD) derzeit eine Stabilisierung. Knapp darunter stehe mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 114,51 USD) eine weitere massive Rückzugslinie zur Verfügung.Die jüngste Korrektur finde auch in den quantitativen Indikatoren ihren Niederschlag. So notiere z. B. der MACD historisch niedrig. Nur einmal - im März 2020 - habe der Trendfolger noch tiefere Niveaus erreicht. Da auch der Abwärtstrend im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) wackele, würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt derzeit davon ausgehen, dass die Phase des Luftholens weit fortgeschritten sei. Solange die o. g. Glättung der letzten 200 Tage nicht unterschritten werde, könnten Anleger deshalb auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur hoffen. Das Abwärtsgap von Mitte Februar (132,21 USD zu 132,82 USD) markiere dabei ein erstes Erholungsziel. Und dann seien da noch das Hoch vom September 2020 (137,98 USD) bzw. das eingangs erwähnte Allzeithoch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:102,26 EUR +1,69% (11.03.2021, 09:09)