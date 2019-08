XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (06.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Neue Strafzölle durch die Trump-Administration würden aktuell auch die Apple-Aktie stark belasten. Binnen einer Woche habe der Titel mehr als 11% verloren. Dabei hätten noch vor ein paar Tagen alle Zeichen auf ein neues Allzeithoch gestanden, nachdem der iPhone-Konzern mit starken Zahlen zum dritten Quartal die Anleger überzeugt habe.Wer schon seit längerem auf einen günstigen Einstiegkurs bei Apple warte, dem könnte die aktuelle Kursschwäche sehr entgegenkommen. Bei zunehmendem Abwärtsdruck liege die nächste Unterstützungszone im Bereich der 200-Tage-Linie bei 186,40 USD. Vor allem die Strafzollthematik dürfte weiter ein großes Thema bei Apple sein. Es bleibe abzuwarten, wie stark sich diese letztendlich auf das Ergebnis auswirken würden. "Der Aktionär" bleibe dennoch weiterhin optimistisch, was die langfristige Entwicklung von Apple betreffe, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2019)Hinweis:Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: