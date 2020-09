Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,62 EUR +2,05% (01.09.2020, 11:52)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,62 EUR +2,98% (01.09.2020, 11:38)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

129,04 USD +3,39% (31.08.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Für den US-Konzern laufe es derzeit hervorragend. Die Produkte seien inmitten der Coronakrise stark gefragt. Das dürfte auch im weiteren Jahresverlauf so bleiben.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg erfahren haben solle, habe Apple seine Lieferanten gebeten, zwischen 75 und 80 Mio. 5G-iPhones für dieses Jahr zu bauen, was in etwa der letztjährigen Markteinführung entspreche. Branchenexperten würden die konstant hohe Anfrage an die Zulieferer als klares Zeichen von Stärke, v.a. in Zeiten der Coronakrise, deuten.Bereits als sicher gelte, dass Apple im Oktober vier neue Modelle mit drahtloser Geschwindigkeit der fünften Mobilfunkgeneration (5G) auf den Markt zu bringen plane. Bloomberg berufe sich in seinem Bericht auf Insider.Apple habe trotz geschlossener stationärer Geschäfte eine hohe Nachfrage verzeichnet. Über alle Segmente hinweg inklusive dem Service-Geschäft habe Apple einen Umsatzanstieg verzeichnet. Wegen der Homeoffice-Sonderkonjunktur seien Tablets, MacBooks und Co sehr stark nachgefragt gewesen.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.