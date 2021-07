Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Fast auf den Tag genau vor 14 Jahren habe der Tech-Konzern in den USA das erste iPhone-Modell auf den Markt gebracht - und damit nicht nur das Smartphone-Segment aufgemischt, sondern auch den Grundstein für ein Ökosystem mit mehr als einer Milliarde Nutzern gelegt. Die Ansprüche an die Geräte seien extrem hoch, doch auch die Modelle der aktuellen iPhone-12-Reihe würden ihnen ganz offensichtlich gerecht.Bereits vor dem iPhone-Jubiläum am 29. Juni habe Apple mit der aktuellen 12er-Serie einen wichtigen Meilenstein erreicht: Nach Daten von Counterpoint Research sei mittlerweile die Marke von 100 Millionen verkauften iPhone 12 geknackt worden. Gebraucht habe Apple dafür gerade einmal sieben Monate. Zum Vergleich: Bei den Vorgängermodellen der iPhone-11-Serie habe es rund neun Monate gedauert.Die Nachfrage nach dem iPhone 12 entwickle sich damit nahezu deckungsgleich mit der des iPhone 6 im Jahr 2014 - was die Assoziation zum damaligen "Superzyklus" verstärke. Mit dem iPhone 6 habe bei Apple das 4G-Zeitalter begonnen, das iPhone 12 sei das erste Modell, das den aktuellen 5G-Mobilfunkstandad unterstütze.Zudem habe sich der damals begonnene Trend zu immer größeren Smartphones fortgesetzt. Zwar sei das iPhone 12 selbst in der Standardausführung mit dem 6,1-Zoll-Display deutlich größer als das iPhone 6 (4,7 Zoll). Besonders beliebt sei derzeit aber das noch größere iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale.Dass das iPhone 12 Pro Max nicht nur das beliebteste, sondern auch das teuerste der aktuellen Apple-Smartphones sei, mache sich auch bei der Umsatzentwicklung bemerkbar: Mit dem iPhone 12 habe Apple in den ersten sieben Monaten nach dem Verkaufsstart 22 Prozent mehr Umsatz gemacht als mit dem iPhone 11.Mit einem Anteil von fast 54 Prozent am Konzernumsatz sei das iPhone auch im abgelaufenen zweiten Quartal mit Abstand das wichtigste Produkt im operativen Geschäft gewesen. Zudem seien die Smartphones quasi die Eintrittskarte für das gesamte Apple-Ökosystem rund um Service-Angebote und Abo-Dienste, die ebenfalls einen wachsenden Stellenwert einnehmen würden.Vor diesem Hintergrund sei nicht nur das jüngste iPhone-Jubiläum ein Grund zum Feiern, sondern auch die Tatsache, dass Apple 14 Jahre später immer noch Millionen von Kunden für seine Smartphones begeistern könne.Diese Stärke sei es, die die Apple-Aktie nach Einschätzung des AKTIONÄR zu einem Basisinvestment mache. Die Kaufempfehlung gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2021)