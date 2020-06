Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

289,35 EUR +0,10% (04.06.2020, 12:32)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

289,20 EUR +0,38% (04.06.2020, 12:09)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

325,12 USD +0,55% (03.06.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Für Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment.Das Jahr habe für Apple denkbar schlecht angefangen. Die Corona-Krise habe zur Unterbrechung der Lieferketten und Schließung vieler Apple Stores weltweit geführt. Doch bereits wenige Monate nach Beginn der Pandemie sei beim Smartphone-Giganten von der Krise nur wenig spürbar. Die Aktie stehe unmittelbar vor der Einstellung einer neuen Bestmarke.Auffällig sei in den letzten Tagen gewesen, dass auch die Analysten durchgehend bullish gestimmt seien und sich bei ihren Kurszielen laufend zu überbieten scheinen.So habe Morgan Stanley gestern in einer aktuellen Studie ihr Kursziel für Apple auf 340 Dollar erhöht. Die Analystin Katy Huberty habe auf vorläufige Zahlen beim App Store verwiesen, demnach seien die App Store-Erlöse im Mai um satte 39 Prozent gewachsen, der stärkste jährliche Anstieg seit April 2017.Die DZ BANK habe den fairen Wert für Apple von 320 auf 370 Dollar angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Die Servicesparte des Tech-Giganten befinde sich auf Rekordkurs und im Hardware-Geschäft erziele der Konzern Marktanteilsgewinne, habe Analyst Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben.Für den Kauf der Aktie spreche zudem die hohe Nettoliquidität, die großen Spielraum eröffne für Übernahmen, höhere Dividenden, Aktienrückkäufe sowie beim Forschungs- und Entwicklungsbudget.Sowohl fundamental als auch charttechnisch präsentiere sich Apple aktuell in einer prächtigen Verfassung. Vor allem die Nachrichten rund um die Öffnung der Apple Stores weltweit und das stark laufende Service-Geschäft würden für weitere Kursfantasie sorgen. Bereits diese Woche könnte das Papier ein neues Rekordhoch erklimmen.Die Apple-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: