Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,62 EUR +0,99% (20.08.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,68 EUR +0,88% (20.08.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,19 USD +1,02% (20.08.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Trotz starker Quartalszahlen im Juli setze die Apple-Aktie die Rekordjagd nicht fort. Grund dafür sei u.a. die Angst vor Lieferkettenproblemen und nachlassendem Wachstum. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee halte die Bedenken jedoch für übertrieben. Die Prognosen der Wall Street für den US-Konzern seien zu konservativ, so der Tenor einer Studie des Experten aus dieser Woche. Als Begründung für seinen Optimismus verweise der Analyst auf "mehrere Katalysatoren", wie z.B. die Premiere des iPhone 13, die bereits nächsten Monat erwartet werde. Auf Sicht der nächsten zwölf Monate habe Chatterjee sein "overweight"-Rating für die Apple-Aktie bestätigt und das Kursziel auf 180 Usd angehoben.Dabei sei die Wall Street keineswegs bearish für die Apple-Aktie: Laut Bloomberg würden aktuell 36 Analysten zum Kauf raten. Dem stünden nur acht Halte- und drei Verkaufsempfehlungen gegenüber.Auch wenn die Fortsetzung der Rekordjagd im Chart kurzfristig pausiere, bleibe "Der Aktionär" mit Blick auf das starke operative Geschäft auf lange Sicht optimistisch für Apple. Die Kaufempfehlung für die Aktie gelte daher weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: