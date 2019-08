Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

185,20 EUR -0,34% (27.08.2019, 09:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

185,16 EUR -0,45% (27.08.2019, 09:45)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

206,49 USD (26.08.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (27.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple könne auch noch kurz vor der Veröffentlichung der neuen iPhones eine gesunde Nachfrage nach den "alten" Geräten verzeichnen. Laut den Analysten der KeyBanc sei das ein "moderat positives Signal". Die Aktie könne sich dank versöhnlicher Äußerungen seitens des US-Präsidenten um 1,9 Prozent erholen.Das iPhone XS und XR verkaufe sich laut der KeyBanc ungebrochen gut. Zu diesem Schluss seien die Analysten nach Umfragen bei Mobilfunkanbietern in Nordamerika und Westeuropa gekommen.Angesichts der baldigen Veröffentlichung der neuen Generation, sei dies ein positives Signal für Anleger. Die Nachfrage nach dem iPhone sei "gesund" und "belastbar". Die rege Nachfrage sei laut Analyst John Vinh auch darauf zurückzuführen, dass Apple durch großzügige Promo-Aktionen die "alten" iPhones schnell loswerde.Apple solle laut Bloomberg am 10. September drei neue iPhone-Modelle veröffentlichten. Die neuen Spitzenmodelle des iPhones von Apple sollten im Herbst offenbar ein zusätzliches Ultra-Weitwinkel-Objektiv sowie den Namenszusatz "Pro" bekommen. Der für die Trefferquote seiner iPhone-Vorabinformationen bekannte Bloomberg-Reporter Mark Gurman habe damit Gerüchte bekräftigt, die seit einigen Wochen im Umlauf seien.Langfristig orientierte Anleger bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.