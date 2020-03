Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

227,25 EUR -7,34% (12.03.2020, 17:17)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

227,25 EUR -7,94% (12.03.2020, 17:03)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

251,35 USD -8,74% (12.03.2020, 17:03)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe zu den Überfliegern des Jahres 2019 gezählt. Erst im Februar diesen Jahres habe der US-Titel sein Rekordhoch bei 327 Dollar erreicht. Doch damals sei die Welt noch in Ordnung gewesen. Es habe noch niemand geahnt, dass das Coronavirus die ganze Welt in eine Wirtschaftskrise führe und alle Top-Werte, Apple inklusive, zum Einsturz bringe.Zuletzt habe der US-Gigant durch einen positiven Newsflow auf sich aufmerksam gemacht. Es sei bekannt geworden, dass Apples Lieferketten sich deutlich schneller von der Corona-Ausbreitung in China erholen würden als erwartet. Danach habe der iPhone-Hersteller mitteilen lassen, dass er fast alle seine Ladengeschäfte in Peking und anderen chinesischen Regionen habe wiedereröffnen lassen.Die Apple-Aktie habe im Zuge der Gesamtmarktkorrektur über 22 Prozent eingebüßt. Im Vergleich dazu habe der Vergleichsindex Dow Jones bereits über 26 Prozent verloren. Damit schlage sich der Titel besser als der Gesamtmarkt. Auf 52-Wochen-Sicht stehe immer noch ein Kursplus von 40 Prozent zu Buche. Auch der Chart der Apple-Aktie zeuge von relativer Stärke und lasse Raum für eine stärkere Gegenbewegung der Bullen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: