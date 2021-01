Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

104,46 EUR +1,67% (07.01.2021, 11:28)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

104,20 EUR -1,85% (07.01.2021, 11:14)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,60 USD -3,37% (06.01.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe auch bei Apple einiges durcheinandergewirbelt. Anders als üblich sei der Verkaufsstart des neusten Smartphone-Generation iPhone 12 erst in den Oktober gefallen - und damit vollständig in das erste Quartal des gebrochenen Geschäftsjahrs 2021. Das habe auch Auswirkungen auf die Bilanz.Wie sich diese Verschiebung ausgewirkt habe und wie sich das operative Geschäft insgesamt entwickelt habe, werde Apple am 27. Januar nach US-Börsenschluss offenbaren. Dann stehe beim Tech-Konzern die Zwischenbilanz für das erste Quartal (Oktober bis Dezember) des laufenden Geschäftsjahrs auf der Agenda.Die von "Bloomberg" befragten Analysten würden dabei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Umsatzanstieg von fast elf Prozent auf 101,8 Milliarden Dollar rechnen. Beim Gewinn pro Aktie würden im Schnitt 1,40 Dollar erwartet - zwölf Prozent mehr als im ersten Quartal 2020.Spannend werde dabei neben den nackten Finanzzahlen auch, wie sich die iPhone-12-Modelle in den ersten Monaten nach dem Marktstart im Oktober und November verkauft hätten. Dank umfangreichen technischen und optischem Neuerungen würden einige Anleger und Analysten einen "Superzyklus" mit neuen Absatzrekorden beim iPhone erwarten.Nachdem die Apple-Aktie im vergangenen Jahr 81 Prozent zugelegt und Ende Dezember bei 138,79 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht habe, komme der Kurs aktuell etwas zurück. Unterstützt von starken Q1-Zahlen könnte die Rally aber schon bald weiter gehen."Der Aktionär" sieht weiterhin Luft nach oben, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: