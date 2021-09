XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,54 EUR +1,30% (01.09.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

152,47 USD +0,42% (01.09.2021, 21:39)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Pünktlich zum Monatsanfang habe die Apple-Aktie ein neues Rekordhoch erklommen und damit den gerade einmal zwei Tage alten Bestwert nochmals getoppt. Grund dafür sei ein Analystenkommentar von Wolf Research. Das Analysehaus habe sich Positiv zum iPhone13 geäußert und das Kursziel am Mittwoch deutlich von 135 auf 155 USD angehoben. Die Apple-Aktie sei gleichzeitig von "underperform" auf "peer perform" hochgestuft worden.Dennoch bleibe Analyst Jeffrey Kvaal, der zuvor zu den wenigen Apple-Bären gezählt habe, weiter zurückhaltend: Sein neustes Kursziel von 155 USD sei fast erreicht und liege deutlich unter dem Zwölfmonatszielkurs des Analystenkonsens von 165 Dollar. Derzeit würden 36 der insgesamt 47 von Bloomberg erfassten Analysten zum Kauf der Apple-Aktie raten, weitere neun würden das Papier als Halteposition sehen und nur zwei würden eine Verkaufsempfehlung aussprechen.Das neue iPhone dürfte Apple starke Zahlen bescheren. Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2021)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:128,86 EUR +0,16% (01.09.2021, 21:52)