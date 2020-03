Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple mache nun auch außerhalb Chinas alle Läden dicht. Eine Maßnahme, die am Markt für eine heftige Kursreaktion sorge - und es komme noch schlimmer.Man wolle dazu beitragen, die Krankheit zu bremsen, habe Firmenchef Tim Cook am Samstag erklärt. Der iPhone-Konzern habe außerhalb Chinas rund 460 hauseigene Geschäfte, in den vergangenen Tagen habe Apple bereits die Stores in Italien dichtgemacht. Die gut 40 Apple Stores in China seien inzwischen nach zum Teil längeren Schließungen alle wieder geöffnet.Auf diese Meldung würden auch die Analysten reagieren. J.P. Morgan habe in einer am Montag vorliegenden Studie seine Quartalsprognosen für den iPhone-Hersteller angesichts vorübergehender Schließungen der Filialen außerhalb Chinas und einer wohl geringeren Frequentierung der Läden auch in der Zeit danach deutlich gekürzt. Doch die Analysten würden Licht am Ende des Tunnels sehen: 2021 dürfte dann aber die Nachfrage umso deutlicher steigen und die Erwartungen an den 5G-Absatz würden gestärkt.Doch die Ladenschließungen sei nur ein Punkt, der Anleger heute beunruhige. Denn die französische Wettbewerbsbehörde habe Apple mit einer Strafe von 1,1 Milliarden Euro wegen illegaler Vertriebsvereinbarungen belegt. Der US-Konzern habe sich mit zwei Großhändlern abgesprochen und dadurch den Wettbewerb beeinträchtigt. Es gehe um diverse Apple-Produkte wie iPads - aber nicht um iPhones.Geschlossene Läden, eine beeinträchtigte iPhone-Produktion und die Milliardenstrafe würden aktuell schwer auf der Apple-Aktie lasten. Im vorbörslichen US-Handel notiere der Tech-Gigant rund zwölf Prozent im Minus und markiere damit bei 245,80 Dollar ein neues Jahrestief. Die Kursgewinne vom Freitag seien damit vollständig dahin und auch die 200-Tage-Linie bei aktuell 246,78 sei unterschritten worden.Apple-Anleger sollten dennoch die Füße stillhalten und abwarten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Nach der Corona-Krise sei mit einer Nachfrageerholung zu rechnen. Zudem sei Apple dank des riesigen Cash-Berges in der Lage, die Strafzahlung problemlos zu verkraften und laufe wohl kaum in Gefahr, in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. (Analyse vom 16.03.2020)Mit Material von dpa-AFX