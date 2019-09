Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

203,55 EUR +0,30% (12.09.2019, 10:17)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

204,15 EUR +1,44% (12.09.2019, 10:02)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

223,59 USD +3,18% (11.09.2019, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (12.09.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Der US-Gigant habe am Dienstag (10.09.) neben einer neuen Version der Apple-Watch und des günstigeren iPads traditionell die neuen iPhone-Modelle präsentiert. Demnach würden die neuen Modelle iPhone 11, Pro und Pro Max eine (deutlich) längere Akkulaufzeit, mehr Leistung und neue Kamerafunktionen (insbesondere zusätzliche Ultra-Weitwinkel-Linse) bieten. Insgesamt schließe der Tech-Konzern bei seinem Top-Smartphone "Pro" damit aber lediglich zu den aktuellen Android-Modellen auf.Interessanter als die erwartungsgemäß eingetretenen üblichen Verbesserungen seien da vielmehr zwei preisliche Aspekte. Zum einen sei, während die Preise für die beiden Top-Modelle mit dem Zusatz "Pro" unverändert zum Vorjahr geblieben seien, der Nachfolger (iPhone 11) des viel beliebteren iPhone XR nun 50 Euro günstiger. Da nach aktuellem Stand am 15.12. Strafzölle auf weitere Importe aus China - diesmal werden dann u.a. die iPhones betroffen seien - in Kraft treten würden, gewinne diese Preispolitik noch etwas mehr an Bedeutung.Andererseits liege der nun erstmals vorgestellte Preis für den neuen Streamingdienst Apple TV+ zum Teil deutlich unter dem der Konkurrenten. So solle der hierzulande am 01.11. startende Dienst nur 4,99 Euro (Netflix: ab 7,99 Euro; Amazon Prime: 5,75 Euro) im Monat zuzüglich einiger Gratismonate kosten. Allerdings - und dies dürfte nach Meinung des Analysten zunächst für ein verhaltenes Interesse der Kunden sorgen - umfasse das Angebot zunächst nur vier Filme und fünf Serien und dann auch ausschließlich nur eigene Produktionen, so genannte Originals.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: