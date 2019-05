Im derzeitigen Umfeld ist die Apple-Aktie aber nur etwas für risikobewusste Trader, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2019)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Auf den ersten Blick habe der Besuch harmlos gewirkt. Chinas Präsident Xi Jinping habe vergangene Woche eine der Hauptproduktionsstätten seines Landes für seltene Erden besichtigt. Doch begleitet worden sei er von Liu He, Chefunterhändler im Handelskonflikt mit den USA. Das habe Spekulationen befeuert, die auch Apple-Anlegern zu denken geben könnten.Inzwischen würden sich die Anzeichen verdichten, dass China seltene Erden als Waffe in einem Handelskrieg einsetzen könnte. Die "South China Morning Post" berichte über ein Statement eines Vertreters der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform. Priorität habe die Deckung des heimischen Bedarfs, habe dieser gesagt. Etwas kryptisch habe er ergänzt: Falls jemand die Produkte, die mithilfe chinesischer Exporte seltener Erden hergestellt würden, nutzen wolle, um Chinas Entwicklung zu behindern, wären die Chinesen darüber nicht glücklich.Äußerungen, die wie eine verschleierte Drohung wirken würden.Deutlicher geworden sei Hu Xijin, Chefredakteur der chinesischen Regierungszeitung "Global Times". Er habe getwittert, China "erwäge ernsthaft", die Ausfuhr seltener Erden in die USA zu beschränken.Seltene Erden würden in China schon seit Jahrzehnten als wichtige strategische Ressource gelten. Das Land kontrolliere zwischen 70 und 95 Prozent des gesamten Welthandels mit den 17 Metallen.2010 habe China im Rahmen eines Streits mit Japan alle Exporte in den Inselstaat gestoppt.Oft seien die Metalle längst verbaut, wenn sie die USA erreichen würden - in Telefonen, Computern, Flachbildschirmen."Der Aktionär" meine: Seltene Erden seien nicht wirklich selten. Aber ihr Abbau gelte als aufwendig und umweltschädlich. Kurzfristig könnte ein Verkaufsverbot in die USA oder generell an US-Firmen und ihre Zulieferer bei einem Tech-Konzern wie Apple die Produktion gefährden. Undenkbar sei das nicht. Die USA hätten vorgemacht, dass sich unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit im Zweifel auch wirtschaftliche Interessen durchsetzen lassen würden.China dürfte dieses Mittel aber erst bei einer totalen Eskalation einsetzen. Beiden Seiten sei bewusst, dass ein richtiger Handelskrieg allen Beteiligten schaden würde. Auch chinesische Produzenten würden leiden, wenn sie Apple nicht mehr beliefern dürften.Dem Kurs der Apple-Aktie tue die Unsicherheit schon jetzt nicht gut. Wichtige Unterstützungen wurden unterschritten. Langsam könnte sich eine antizyklische Einstiegschance auftun.