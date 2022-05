Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mit knapp sechs Prozent sei der Star-Investor Warren Buffett über seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2) bereits an Apple investiert gewesen. Nun habe die Börsenlegende nochmal deutlich nachgelegt. Die Anteile an dem iPhone-Giganten würden somit die größte Position im Anlageportfolio seines Unternehmens ausmachen.Im ersten Quartal dieses Jahres habe Warren Buffett sein Portemonnaie geöffnet. Der Vorsitzende und CEO von Berkshire Hathaway habe gegenüber Becky Quick von "CNBC gesagt", dass er Apple-Aktien im Wert von 600 Mio. Dollar gekauft habe, nachdem die Aktie im letzten Quartal drei Tage lang gefallen sei. Apple sei mit einem Wert von 159,1 Mrd. Dollar Ende März die größte Einzelposition des Konzerns und mache etwa 40 Prozent seines Aktienportfolios aus."Leider ist die Aktie wieder gestiegen, also habe ich aufgehört. Wer weiß, wie viel wir sonst gekauft hätten", habe der 91-jährige Investor gegenüber Quick am Sonntag nach der Jahreshauptversammlung von Berkshire gesagt.Die Apple-Aktie befinde sich gerade in einer charttechnisch spannenden Lage und könnte zum Rebound ansetzen. Trader halten die oben genannte Marke im Blick, so Timo Nützel. Aber auch langfristig sei Apple gut gerüstet. DER AKTIONÄR teile daher die bullishe Einschätzung Buffetts und empfehle die Apple-Aktie weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: