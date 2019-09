Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (09.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple und sein Auftragsfertiger Foxconn hätten gegen chinesisches Arbeitsrecht verstoßen. So laute jedenfalls der Vorwurf, den die Nichtregierungsorganisation China Labor Watch in ihrem Bericht erhebe.Apple-Zulieferer Foxconn habe bei der Produktion der neuen iPhones auf viele Zeitarbeiter gesetzt. Rund 50 Prozent der Arbeitnehmer seien im August Zeitarbeiter gewesen - erlaubt sei nach chinesischem Arbeitsrecht jedoch nur ein Anteil von zehn Prozent. Zudem würden Maßnahmen zum Arbeitsschutz vernachlässigt und bis zu 100 Überstunden pro Monat geleistet.Damit stehe die Apple-Lieferkette in China erneut in der Kritik. Der US-Konzern sei sich jedoch keiner Schuld bewusst und weise in einem Statement einen Großteil der Anschuldigungen zurück. "Wir haben uns versichert, dass alle Arbeitnehmer hinreichend kompensiert werden, inklusive Überstunden und Boni, jede Überstunde war dabei freiwillig und es gab keinen Hinweis auf Arbeitszwang."Jedoch übertreffe der Anteil an Zeitarbeitern tatsächlich den Apple-Standard. "Wir arbeiten eng mit Foxconn zusammen, um dieses Problem zu lösen", habe Apple in einem Statement gesagt.Die Apple-Aktie bleibt im Aufwärtstrend, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Viel wichtiger werde sein, wie Analysten und Anleger die Veröffentlichung der neuen iPhones am Dienstagabend bewerten würden. (Analyse vom 09.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link