XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,26 EUR +3,58% (11.12.2018, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,33 EUR +0,49% (11.12.2018, 12:33)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

169,60 USD +0,66% (10.12.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (11.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Gestern sei bei Apple die Horrormeldung gekommen, dass QUALCOMM in China einen Verkaufsstopp erwirkt habe. Der US-Gigant habe daraufhin wie erwartet sofort Revision ein. Trotzdem sei die Apple-Aktie im US-Handel massiv zurückgefallen, um sich dann wieder deutlich zu erholen. Das seien die Gründe, warum sich Leerverkäufer nun warm anziehen sollten.Was viele Anleger und Investoren derzeit kaum auf dem Schirm hätte, seien die guten News, die von Zulieferern kommen würden. Gestern habe TSMC die Umsatzzahlen für den Monat November publiziert. TSMC fertige u.a. die Prozessoren für Apple. Dass TSMC im November ein Umsatzplus von knapp sechs Prozent habe verbuchen können, spreche eher dafür, dass die Geschäfte bei Apple doch nicht so schlecht laufen würden, wie jeder befürchte.Die zweite positive Meldung sei ebenfalls aus Asien gekommen. Apple lasse seine Geräte bekanntlich bei Foxconn in China zusammenbauen. 45 Prozent der Foxconn-Umsätze würden durch Apple generiert. Daher sei das aktuelle Monatsupdate von Foxconn genau das Gegenteil der ganzen Horrormeldungen von Zulieferern der zurückliegenden Wochen. Foxconn habe einen Umsatzanstieg im November von 21,5 Prozent gemeldet. Das klinge nicht danach, dass Apple die Produktion eingestellt hätte, wie man vielfach den Eindruck haben könnte.Daher bleibt DER AKTIONÄR weiterhin bei seiner positiven Einschätzung und sieht die Apple-Aktie weiterhin als Kauf, so Markus Horntrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: