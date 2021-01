Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mit den Gerüchten über ein mögliches Apple Car in Kooperation mit Hyundai sorge der Tech-Riese derzeit für Aufsehen. Eine starke Kursbewegung auf die Nachricht sei jedoch bisher ausgeblieben. Aber schon bald könnte die Apple-Aktie ein neues charttechnisches Kaufsignal generieren, das für neuen Schwung sorgen dürfte.Im neuen Jahr habe sich die Apple-Aktie bisher von ihrer durchwachsenen Seite gezeigt. Noch am 29. Dezember habe der Wert ein neues Allzeithoch bei 138,79 USD markiert. Seitdem habe allerdings der Höhenflug gestoppt und der Titel konsolidiere bis heute in Form eines abfallenden Dreiecks.Aktuell laufe der Kurs in die Spitze dieses Dreiecks und stehe dabei direkt an der oberen Begrenzungslinie, die momentran bei 130,80 USD verlaufe. Gelinge in den kommenden Tagen der Sprung über diesen Widerstand, sei mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis an das Rekordhoch zu rechnen. Stochastik- und RSI-Werte im neutralen Bereich würden dafür ebenfalls grünes Licht geben.Die Apple-Aktie könnte schon in Kürze eine charttechnische Formation auflösen. Kurse bis zum Rekordhoch wären dann recht wahrscheinlich. Der Titel sei ein Basisinvestment und bleibe weiterhin kaufenswert, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link