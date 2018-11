XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,0701 Euro -1,88% (05.11.2018, 14:06)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,40 Euro -1,12% (05.11.2018, 14:21)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

207,47 USD (02.11.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (05.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Medienberichte über Produktionskürzungen für das brandneue iPhone XR würden die Apple-Aktionäre irritieren. Apple kürze offenbar den Ausbau der Produktionslieferungen. Das Wertpapier gehe daher vor US-Börsenstart rund ein Prozent in die Knie.Bei der jüngsten Bilanzvorlage habe der Konzern angekündigt, künftig keine Zahlen zu den verkauften Geräten mehr veröffentlichen zu wollen. Jetzt müssten die Experten die Schätzungen anderweitig ableiten. Informationen aus Japan würden nichts Gutes verheißen. Laut der japanischen Zeitung "Nikkei" habe Apple seinen Smartphone-Assemblern Foxconn und Pegatron mitgeteilt, dass sie die Pläne für weitere Produktionslinien für das kürzlich eingeführte iPhone XR auf Eis legen sollten. Apple habe ferner auch den Auftragsfertiger Wistron gebeten, für Eilaufträge bereit zu stehen, aber das Unternehmen werde in dieser Saison keine Aufträge für das iPhone XR erhalten.Solche Informationen würden natürlich auf den Aktienkurs drücken. Man könne davon ausgehen, dass die Analysten ihre Absatzschätzungen für das iPhone beschneiden würden. Damit sollte auch die Korrektur bei der Apple-Aktie noch nicht vorbei sein. Charttechnisch signalisiere sie bereits "Verkaufen". Nachdem eine SKS-Top-Formation nach unten aufgelöst worden sei, könnte jetzt eine weitere Konsolidierung Richtung 190 USD (162 Euro) anstehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: