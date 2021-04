Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,80 Euro -0,47% (28.04.2021, 17:11)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,72 Euro -0,31% (28.04.2021, 17:26)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 134,05 -0,25% (28.04.2021, 17:12)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute Nacht sei es soweit: Der kalifornische Tech-Gigant Apple lasse nach US-Handelsschluss in seine Bücher blicken. Die Mehrheit der Analysten gehe von einem guten Ergebnis aus. Auch aus charttechnischer Sicht werde es dabei spannend. Könnten die Zahlen den entscheidenden Impuls liefern, um endlich die Konsolidierungsphase zu beenden?Die Apple-Aktie komme schon seit Wochen nicht mehr richtig vom Fleck. Nachdem sie noch am 25. Januar ein neues Allzeithoch bei 145,09 Dollar markiert habe, sei sie in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Besonders seit Mitte April sei der Wert förmlich eingeschlafen.Sollten die Zahlen heute Nacht enttäuschend ausfallen, dürfte die monatelange Seitwärtsphase erstmal weitergehen. Kurzfristig wäre dann auch mit einem erneuten Test der 50- oder der 100-Tage-Linie bei 126,33 und 128,88 Dollar zu rechnen. Eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends dürfte dann noch auf sich warten lassen.Würden die Quartalszahlen dagegen besser ausfallen als erwartet, könnte das für neue Kaufimpulse sorgen. Auf dem Weg zum Allzeithoch gelte es dann, die Hürde an der kurzfristigen Range-Begrenzung bei 135 Dollar sowie den Widerstand am 2020er-Hoch bei 138,79 Dollar zu überwinden. Werde anschließend auch das Rekordhoch geknackt, stünden die Chance auf ein Ende der Konsolidierung gut.Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link