Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:

166,52 EUR +0,80% (19.03.2019, 13:01)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

188,02 USD (18.03.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (19.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), erhöht aber sein Kursziel.Im Zuge der jüngsten Erholung bei Technologieaktien, die im Herbst 2018 stark unter Druck geraten seien, habe auch die Apple-Aktie zuletzt wieder sehr deutlich zulegen können (Kursentwicklung seit 52 Wochentief am 03.01.2019: +32,4%; Kursentwicklung seit der Umvotierung auf "kaufen" am 05.08.2015: +64,0%). Der starke Kursanstieg habe jedoch auch zu einem höheren Bewertungsniveau geführt.Mit den starken Preisanhebungen der letzten Jahre beim iPhone, insbesondere mit den X-Modellen, habe sich Apple - wie v.a. die jüngsten Zahlen belegen würden - aus Sicht des Analysten keinen Gefallen getan (auch wenn Apple hier als Begründung auf Wechselkurseffekte verweise). Die Preisanhebungen hätten jedoch bislang nicht dazu geführt, dass die iPhone-Nutzer zu anderen Herstellern gewechselt seien, vielmehr würden diese - wie auch andere Smartphone-Besitzer - ihre Geräte nun viel länger nutzen als dies noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen sei - im Schnitt ungefähr drei anstatt zwei Jahre. Zudem könnten sich immer weniger Nutzer die Topmodelle der Hersteller leisten - v.a. in China und insbesondere die am besten ausgestatteten iPhones.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sieht daher nun nur noch ein moderates Aufwärtspotenzial und stuft die Apple-Aktie bei einem leicht auf 200,00 (alt: 198,00) USD angehobenen Kursziel von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 19.03.2019)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:166,50 EUR +0,18% (19.03.2019, 13:16)