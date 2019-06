Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (18.06.2019/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse des Analysten Andy Hargreaves von KeyBanc Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Andy Hargreaves vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets in Bezug auf die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) im Sektorkontext weiterhin eine Gleichgewichtung.Die kurzfristige iPhone-Nachfrage scheine sich stabilisiert zu haben. Hinsichtlich einer Erholung im Geschäftsjahr 2020 bestehe aber wenig Grund für Optimismus. Zum einen dürften Hardware-Updates kaum ins Gewicht fallen und zum anderen sei die weltweite Nachfrage stagnierend.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets kürzen ihre EPS-Schätzungen für das Fiskaljahr 2020 von 12,85 auf 12,61 USD. Beim durchschnittlichen iPhone-Verkaufspreis geht Analyst Andy Hargreaves nur noch von einem Niveau von 731 USD aus.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen in ihrer Apple-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sector weight" ein.