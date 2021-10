Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

122,94 EUR -0,55% (12.10.2021, 16:00)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

123,20 EUR -1,36% (12.10.2021, 15:46)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,18 USD -0,44% (12.10.2021, 15:46)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.27 Jahre sei der Kultfilm "Forrest Gump" alt. Sechs Oscars, darunter einen für Tom Hanks als besten Schauspieler, habe er gewonnen. Etliche Gags und Sprüche ("Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man kriegt.") seien allen in Erinnerung geblieben - zudem ein ganz besonderer Aktientipp.Im Film investiere Lt. Dan für sich und Forrest Gump in "irgendwas mit Obst". Es sei natürlich Apple, zur Zeit der Szene (1975) ein aufstrebendes, noch nicht börsennotiertes Unternehmen. Das IPO sei erst im Dezember 1980 erfolgt.Im Film sei nicht klar, wie viel Gump investiert habe, aber im Laufe der Zeit hätten sich Filmfreaks aus diversen Gründen auf 100.000 Dollar verständigt. 100.000 Dollar wären damals etwa drei Prozent von Apple wert gewesen."Lt. Dan meint, wir müssten uns um Geld keine Sorgen mehr machen - gut so, eine Sorge weniger", so Gump. 27 Jahre später wisse man: Mit dem Geld, was der Anteil heute wert wäre, nämlich 70 Milliarden Dollar, müsste sich ganz Savannah (dort beginne und ende der Film) keine oder kaum finanzielle Sorgen mehr machen. Jeder der 147.000 Einwohner bekäme 477.000 Dollar. Runtergerechnet auf die Haushalte (53.000) wäre man bei 1,3 Millionen Dollar. Forrest hätte also eine Stadt der Millionäre geschaffen.Inspirationen für Anleger gebe es immer und überall. Und Chancen auch. Nirgendwo sei die Möglichkeit so groß, wohlhabend zu werden, wie an der Börse. (Analyse vom 12.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: