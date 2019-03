Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (25.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Probleme des Tech-Konzerns beim iPhone-Absatz würden vor allem mit China in Verbindung gebracht. Hier deute sich an, dass es für den US-Giganten möglicherweise noch schwerer werde, das Ruder in der Volkrsrpublik herumzureißen. Konkurrenten wie Huawei und Oppo würden zunehmend an Marktanteil gewinnen, während Apple leicht verliere.Es sei eine Hardware-Schlacht. Chinesische Smartphone-Produzenten würden längst verbesserte Hardware und innovative Features nutzen, um Kunden im gehobenen Preisbereich zwischen 500 Dollar bis 800 US-Dollar zu gewinnen. Apple beschere das Probleme mit dem iPhone. Denn die meisten chinesischen Smartphone-Käufer seien nicht bereit, mehr als 1.000 Dollar für ein Gerät zu zahlen. Der US-Gigant verliere leicht, während chinesische Hersteller wie Xiaomi, Vivo und vor allem Huawei und Oppo deutliche Zugewinne verzeichnen würden.Doch Apple steuere dagegen. Gemeinsam mit Alipay, ein beliebtes chinesisches Mobile-Payment-Netzwerk im Besitz von Jack Ma's Ant Financial Services Group biete Apple inzwischen Finanzierungsmöglichkeiten an, um Produkte im Apple Online-Shop zu kaufen und die Geräte in monatlichen Raten über 24 Monate zu bezahlen. Die Kunden in Reich der Mitte würden Smartphones üblicherweise in Raten kaufen. Ob die Maßnahmen greifen würden, werde sich mit den Zahlen in den kommenden Quartalen zeigen.Das China-Hardware-Problem sei aufgrund der jüngsten Fantasie um die kurz bevorstehende Präsentation des neuen Service-Angebots um Video-Streaming und das News-Abo Texture in den Hintergrund gerückt. Die Anleger seien auf heute Abend fokussiert. Zu recht, denn mit der Service-Sparte stehe bei Apple der nächste Wachstumsschub bevor.Neueinsteiger sollten daher einen Rücksetzer abwarten. Grundsätzlich bleibt die AKTIONÄR-Einschätzung aber bei "kaufen". (Analyse vom 25.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link