Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,16 Euro +3,03% (02.08.2018, 17:41)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 206,90 +2,68% (02.08.2018, 17:41)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (02.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Ralph Szymczak von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Apple habe im saisonal schwächeren Q3 die moderaten Erwartungen des Marktes größtenteilsübertroffen. In der wichtigen Smartphone-Sparte habe Apple beim Umsatz wieder einen zweistelligen Anstieg verbuchen können. Dabei habe die Anzahl der verkauften Geräte mit 41,3 Mio. Stück die Prognosen verfehlt. Der durchschnittliche Verkaufspreis der iPhones sei jedoch im Vergleich zum Vorjahr (606 USD) u.a. aufgrund des teuren iPhone X mit 726 USD deutlicher als erwartet angestiegen. In der Tablet-Sparte hätten die aktuellen iPad Pro-Modelle bei guten Stückzahlen aber fallendem Verkaufspreis zu einem Umsatzrückgang geführt. Bei Mac-Rechnern habe Apple die Stückzahl- und Verkaufspreis-Prognosen getroffen, woraus jedoch im Vergleich zum starken Vorjahr geringere Umsätze resultiert hätten. Die den App Store und iTunes umfassende Service-Sparte habe eine nur leicht abnehmende Wachstumsdynamik gezeigt.Der Umsatz auf dem hart umkämpften chinesischen Markt (17,9% Anteil) sei um an Dynamik nachlassende 19% im Vorjahresvergleich angestiegen. Apple habe eine relativ moderate Profitabilität und hohe Mittelzuflüsse bei geringer Steuerquote publiziert. Die Liquidität sei auch aufgrund sehr hoher Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen auf 243,7 Mrd. USD zurückgefallen. Der Ausblick auf das Folgequartal sei auch im Hinblick auf die im September erwarteten neuen iPhone-Modelle zuversichtlich ausgefallen. Sollte der US-Handelsstreit mit China eskalieren, dürfte zumindest die Apple Watch von US-Zöllen betroffen sein. Apple erziele absolut die höchsten Umsätze aller US-Unternehmen in China. Die Abhängigkeit Apples vom iPhone sei hoch (56% Umsatzanteil in Q3) und stelle damit das Hauptrisiko dar, da das Marktwachstum stetig ab- und der Preis- und Wettbewerbsdruck entsprechend zunehme. Die Apple Watch werde aufgrund des fraglichen Mehrwerts die hohen Erwartungen nur teilweise erfüllen.Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt trotz der hohen Liquidität seine Halteempfehlung und sein Peergroup basiertes Kursziel von 195 USD für die Apple-Aktie. (Analyse vom 02.08.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:177,78 Euro +3,79% (02.08.2018, 17:25)