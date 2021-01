Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

104,30 EUR -2,10% (06.01.2021, 10:10)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

104,22 EUR -1,88% (06.01.2021, 09:55)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,01 USD +1,24% (05.01.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Corona-Jahr 2020 habe viele Gewinner und Verlierer gekannt. Bei den Unternehmen sei Apple dabei mit Blick auf die Kursentwicklung der Aktie eindeutig auf Seiten der Gewinner gestanden. Das habe sich auch für Apple-Chef Tim Cook persönlich gelohnt.Wie aus einem aktuellen Bericht des US-Konzerns hervorgehe, habe der Apple-CEO im Jahr 2020 rund 14,8 Mio. USD verdient - ein Anstieg um 27,8% gegenüber dem Vorjahr. Während Cooks Grundgehalt mit 3 Mio. USD unverändert geblieben sei, seien Boni und weitere Zuwendungen auf 10,78 bzw. 1,04 Mio. USD gestiegen.Ab dem laufenden Jahr werde Apple auch Fortschritte beim Erreichen ökologischer und sozialer Ziele sowie einer nachhaltigen Unternehmensführung - Stichwort ESG - bei der Vergabe der Boni berücksichtigen. Bei der Bemessung sollten diese Kriterien künftig mit bis zu zehn Prozent ins Gewicht fallen.Den Segen der meisten Investoren dürfte das satte Gehaltsplus für Tim Cook haben, denn sie hätten mit Apple im letzten Jahr noch deutlich mehr verdienen können. Das Börsenjahr 2020 habe die Apple-Aktie mit einem Plus von 81% als größter Gewinner im Dow Jones beendet und kurz vor dem Jahreswechsel noch ein neues Allzeithoch erreicht.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link