Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Gerüchte rund um ein autonomes Elektroauto von Apple würden nicht abreißen, im Gegenteil: Sie würden immer konkreter. Am Mittwoch melde die südkoreanische Zeitung "DongA Ilbo" neue, aber unbestätigte Details über eine Kooperation mit der Hyundai-Tochter Kia.Laut dem Medienbericht könnten Apple und Kia ihre Kooperation bereits am 17. Februar besiegeln. Ab 2024 sollten in einem Kia-Werk im US-Bundesstaat Georgia dann jährlich 100.000 Apple-Fahrzeuge produziert werden. Zudem werde der US-Konzern im Rahmen der Partnerschaft 4 Bio. KRW (südkoreanische Won; umgerechnet rund 3,6 Mrd. USD oder 3 Mrd. Euro) - in den südkoreanischen Autobauer investieren, berichte "DongA Ilbo" weiter.Spekulationen, wonach sich Apple beim Bau von Elektroautos mit Hyundai oder Kia zusammenschließen könnte und die Fahrzeuge in Georgia produziert werden sollten, habe es in den vergangenen Wochen immer wieder gegeben. Bislang habe sie allerdings keins der beteiligten Unternehmen offiziell bestätigen wollen. Auch zum aktuellen Zeitungsbericht heiße es von Apple und Kia: Kein Kommentar.An der Börse sorge der Bericht trotzdem für neue Fantasie. In Seoul sei die Aktie von Kia nach dem Bericht um bis zu 14,5% nach oben und auf den höchsten Stand seit 1997 gesprungen. Bei der Apple-Aktie dürfte die Euphorie am Mittwoch nicht ganz so groß sein. Am Dienstag sei sie jedoch 0,6% höher aus dem US-Handel gegangen und nach dem Dip in der Vorwoche damit wieder auf Kurs in Richtung Allzeithoch.Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Neueinsteiger könnten den Rücksetzer vom Hoch auch mit Blick auf die langfristige Apple-Car-Fantasie zum Kauf nutzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.