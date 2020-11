Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

101,26 EUR +3,03% (11.11.2020, 19:33)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

100,52 EUR +2,05% (11.11.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

119,38 USD +2,94% (11.11.2020, 19:18)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Apple habe bei einem Special-Event am Dienstagabend neue Mac- und MacBook-Modelle vorgestellt. So weit, so unspektakulär - schließlich bringe der Tech-Konzern in schöner Regelmäßigkeit neue Hardware auf den Markt. Die neuen Rechner hätten es aber trotzdem in sich - und zwar im wahrsten Wortsinn.In den drei neuen Rechnern, die am Dienstag präsentiert worden seien, komme erstmals der von Apple selbst entwickelte M1-Chip zum Einsatz. Dabei handle es sich nicht nur um einen einfachen Mikroprozessor, sondern ein komplexes "System on a Chip".In ihm würden 16 Milliarden Transistoren stecken. Der Hauptprozessor bestehe aus acht Kernen, vier davon würden Hochleistungsanforderungen erledigen, die anderen vier kämen stromsparend ins Spiel, wenn leichtere Aufgaben erledigt werden müssten. Dazu kämen ein leistungsfähiger Grafikchip sowie der geheimnisumwitterte Sicherheitschip "Secure Enclave".Dank der neuen Prozessoren sollten Programme schneller starten und flüssiger laufen, habe Software-Chef Craig Federighi versprochen. Je nach Modell solle sich die Akkulaufzeit dabei sogar fast verdoppelt. Zudem basiere der M1-Chip auf der Architektur des britischen Chip-Designers ARM - genau wie die in den iPhones und iPads, auf deren Software-Plattform auch die neuen Macs betrieben werden könnten. Apps, die für das iPhone entwickelt worden seien, sollten dann auch auf dem Mac laufen.Dass Apple bei den Macs künftig auf selbstentwickelte Chips setze, bedeute nicht nur mehr Leistung für die Geräte, sondern gleichzeitig auch das Ende einer Ära. Denn in den letzten 15 Jahren habe das Unternehmen bei seinen Rechnern auf Prozessoren von Intel gesetzt.Gemessen an den Auslieferungszahlen sei Apple laut dem Marktforschungsinstitut Gartner der viertgrößte PC-Hersteller der Welt. Ihn als Kunden zu verlieren, dürfte für Intel bereits schmerzhaft sein. Kritisch werde es allerdings, wenn die neuen Rechner die vollmundigen Leistungsversprechen tatsächlich erfüllen würden. Denn dann könnten weitere Hardware-Hersteller dem Beispiel Apples folgen und ebenfalls auf eigene, ARM-basierte Prozessoren umsteigen.Nachdem die erste Reaktion der Apple-Aktie während des Special-Events am Dienstag eher sparsam ausgefallen sei, könne sie am Mittwoch im freundlichen Umfeld für Tech-Werte bis zu zwei Prozent zulegen.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" sieht auf dem aktuellen Kursniveau aber noch Luft nach oben und bestätigt die Kaufempfehlung. (Analyse vom 11.11.2020)Mit Material von dpa-AFX