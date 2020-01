Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Heute Abend nach Handelsschluss werde der US-Konzern seine Zahlen für das Ende Dezember 2019 abgeschlossene erste Quartal des Geschäftsjahres 2020 vorlegen. Im Fokus dürften v.a. die Verkaufszahlen des neuen iPhone 11 stehen.Das Weihnachtsquartal sei typischerweise immer das stärkste und somit auch das wichtigste Quartal für Apple. Insbesondere die Wearables-Sparte habe zuletzt für zunehmend Aufsehen gesorgt. In diese Kategorie würden neben den Beats-Kopfhörern auch die Apple Watch und die AirPods fallen. Genaue Zahlen zu den Wearables veröffentliche Apple aber nicht.Sehr spannend dürfte auch sein, wie der im November angelaufene Streaming-Dienst Apple TV+ bei den Kunden ankomme. Apple setzt hier v.a. auf Eigenproduktionen. Der Einstiegspreis von 5 USD sei dabei eine echte Kampfansage an die Konkurrenz gewesen.Das Flagschiff-Produkt sei allerdings weiter das iPhone, auch wenn CEO Tim Cook gerne versuche, die Abhängigkeit von dem Produkt herunterzuspielen. Die Verkaufszahlen hätten hier zuletzt stagniert. Doch laut neusten Berichten gehe es hier wieder aufwärts.Apple hat sich zu einer gigantischen Cash-Cow entwickelt, die sich zunehmend breiter aufstelle und somit die Abhängigkeit vom margenstarken iPhone reduziere. Die Wachstumsraten in der Service und der Wearables-Sparte würden darauf hindeuten, dass der US-Konzern auch in Zukunft noch Wachstumspotenzial habe. Zwar hat die Apple-Aktie in den letzten Tagen etwas korrigiert, dennoch dränge sich ein Einstieg so kurz vor den Zahlen nicht auf. Der starke Kursanstieg der letzten Wochen scheine einiges vorweggenommen zu haben. Wer dabei sei, könne Gewinne weiterlaufen lassen. Neueinsteigern rate "Der Aktionär" jedoch, auf den Quartalsbericht nach US-Börsenschluss zu warten, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.