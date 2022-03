XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

155,96 EUR +1,88% (23.03.2022, 17:42)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,21 USD +0,82% (23.03.2022, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple: Direkte Rallyfortsetzung - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) markierte am 4. Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 182,94 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei die Aktie in einem bullischen Keil auf 150,10 USD und damit auf den Aufwärtstrend seit März 2021 zurückgefallen. Dort sei der Wert nach oben gedreht und habe zuletzt eine Serie weißer Tageskerzen ausgebildet. Gestern sei es zu einem Tagesschlusskurs oberhalb knapp oberhalb des Keils gekommen. Die Oberkante dieses Keils liege heute bei 169,39 USD.Etabliere sich die Apple-Aktie über der Oberkante des Keils, dann könne es zu einer direkten Rallyfortsetzung kommen. Diese könnte in den nächsten Wochen und Monaten zu Gewinnen an das Allzeithoch und später bis ca. 193,33 USD. Sollte der Wert aber unter den Unterstützungsbereich um 163,66 USD abfallen, würden die Chancen auf einen schnellen Ausbruch deutlich sinken. In diesem Fall könnte die Aktie noch einmal in Richtung 151,00 bis 150,10 USD abfallen. (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:155,52 EUR +0,48% (24.03.2022, 08:45)