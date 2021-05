Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Die Einführung des M1-Chips in Apples Notebooks und iMacs sei ein empfindlicher Schlag für Prozessorenhersteller wie Intel gewesen. Es sei nicht die erste und wohl auch nicht die letzte Attacke des iPhone-Konzerns gegen seine Zulieferer gewesen. Denn laut aktuellen Insiderinformationen plane Apple künftig einen weiteren Chip selbst zu entwickeln.Laut dem stets gut informierten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo handle es sich dabei um einen 5G-Breitband-Chip, der bereits 2023 in den iPhones verbaut werden könnte. Dass Apple an einem neuen Modem-Chip arbeite, sei bereits im Dezember erstmals spekuliert worden.Dass der US-Konzern damit seinen bisherigen Zulieferer QUALCOMM zumindest teilweise ersetzen dürfte, komme jedoch nicht überraschend. Bereits 2019 habe Apple mit dem Kauf des Modem-Geschäfts von Intel klargemacht, in welche Richtung es gehen dürfte. Es wäre ein weiterer Schritt, um die Abhängigkeit von Zulieferern abzumildern. Erfreulich insbesondere angesichts der aktuellen Lage auf den Halbleitermärkten.Und auch angesichts des Chip-Mangels gebe es positive Nachrichten für Anleger, nachdem Apple bereits vor Beeinträchtigungen bei der Produktion von iPads und Macs gewarnt habe. Denn die Analysten der Deutschen Bank würden keinerlei Hinweise sehen, dass das nächste iPhone verzögert werden könnte. Sie hätten daher am Montag ihre Kaufempfehlung für die Apple-Aktie bekräftigt.