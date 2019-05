Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

164,80 EUR +0,46% (21.05.2019, 08:52)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 182,95 -3,20% (20.05.2019, 18:18)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit auptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (21.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple: Chance auf Anstieg - ChartanalyseNach dem Tief vom 3. Januar 2019 bei 142,00 USD zog die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) stark an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 1. Mai 2019 habe die Aktie nach den letzten Quartalszahlen ein Hoch bei 215,31 USD erreicht. Seit diesem Hoch gebe sie wieder nach. Gestern habe Apple ein Abwärtsgap zwischen 186,76 und 184,35 USD gerissen und sei danach beinahe auf das 50% Retracement der Aufwärtsbewegung ab Januar zurückgefallen. Dieses Retracement liege bei 178,65 USD. Knapp oberhalb habe der Wert eine leicht bullische Tageskerze ausgebildet.Apple habe damit die Chance in den nächsten Tagen anzusteigen. Zumindest eine Erholung nach den letzten Verlusten bis 199,10 USD erscheine möglich. Sollte Apple aber per Tagesschlusskurs unter 178,65 USD abfallen, würden weitere Abgaben bis ca. 161,75 USD drohen. Damit würde die Aktie auf den gebrochenen Abwärtstrend ab Oktober 2018 zurücksetzen. (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:163,50 Euro -3,71% (20.05.2019, 17:35)