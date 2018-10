Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

196,00 Euro +0,85% (01.10.2018, 08:43)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

193,67 Euro (28.09.2018)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 225,74 +0,35% (28.09.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (01.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Bullen machen sich bereit - ChartanalyseDie Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) konnten sich auch in den vergangenen Jahren stark nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Mai 2016 sei bei 89,47 USD ein wichtiges Zwischentief ausgebildet worden, bevor im Februar 2017 der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch gelungen sei. Die Notierungen hätten sich anschließend in einem Trendkanal weiter nach oben bewegt. Nach einem Hoch bei 180,10 USD im Januar 2018 sei auf hohem Niveau zunächst eine Seitwärtsbewegung ausgebildet worden, der Ausbruch darüber im April 2018 habe aber eine weitere Rallyphase eingeleitet. Nach einem bullishen Rücklauf habe der Kursverlauf explodiert und sich in den vergangenen Wochen auch über die alte obere Trendbegrenzung bewegen können. Die Notierungen hätten sich bis zur 229,67 USD-Marke geschoben, um davon ausgehend ab Anfang September einen Rücklauf zu starten. Innerhalb eines moderaten Trendkanals sei Apple daraufhin bis in den Bereich der alten Trendbegrenzung zurückgefallen und zuletzt darauf nach oben abgeprallt.Ausblick: Die Notierungen hätten in den vergangenen Wochen eine bullishe Flaggenformation ausbilden können, welche eine weitere Aufwärtswelle bald nach sich ziehen könnte.Die Long-Szenarien: Würden sich Anschlusskäufe zeigen, welche über die 226,50 USD-Marke führen würden, würde Apple einen Ausbruchsversuch aus der bullishen Flaggenformation starten. Kursgewinne bis zur 229,67 USD-Marke könnten dann schnell folgen, wobei diese Hürde nicht lange aufhalten dürfte. Oberhalb der 229,67 USD-Marke werde der Weg nach oben relativ frei. Im Zuge einer neuen Aufwärtswelle außerhalb des alten Trendkanals könnte es über die 240,00 USD-Marke bis zur 260,00 USD-Marke gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: