Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Es gehe in eine neue Runde: Im Streit um die Abgabe für Käufe im App Store habe Apple Berufung gegen das Anfang September gefällte Urteil eingelegt. Damit könnte auch die im Dezember fällige Umstellung vorerst ausgesetzt werden. Für die Amerikaner seien die Einnahmen aus dem App Store ein wichtiger Umsatzbringer.Wie aus dem Gerichtsunterlagen hervorgehe, argumentiere der Konzern, dass durch den Hinweis auf günstigere Bezahlmethoden außerhalb des App Stores die Integrität der Plattform gefährdet würde.Apple befürchte, dass Programmierer ganze alternative Bezahlabläufe hinter die Links stellen könnten, mit denen sie ab dem 9. Dezember auf die Möglichkeiten zum günstigeren Kauf der Artikel außerhalb der Plattform hinweisen dürften.Dies sei einer der wenigen Teilerfolge gewesen, die Epic Games im Rechtstreit mit dem iPhone-Konzern Anfang September habe erringen können. Das Unternehmen hinter dem Online-Spiele-Hit "Fornite" sei bereits gegen das Urteil in Berufung gegangen.Dass der Konzern sich dort nicht das Wasser abgraben lassen möchte, sei daher nur logisch. Die Apple-Aktie habe vergangene Woche die Abwärtsbewegung seit Anfang September vorerst stoppen können, notiere aber am Montag vorbörslich leicht im Minus.Langfristig ist "Der Aktionär" für Apple aber weiter optimistisch. Für investierte Anleger heißt es, die Zähne zusammenzubeißen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 11.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link