Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL).Habe Apples Sicherheitschef Thomas Moyer versucht, die Polizei von Santa Clara mit iPads zu bestechen? Diesen Vorwurf habe am Montag ein Gericht gegen den Apple-Mitarbeiter erhoben. Das Unternehmen selbst habe den Fall ebenfalls bereits untersucht.Moyer werde beschuldigt, dem Sheriff’s Office von Santa Clara 200 iPads im Wert von rund 70.000 Dollar versprochen zu haben. Im Gegenzug sollten vier Apple-Mitarbeiter eine Erlaubnis zum verdeckten Tragen einer Schusswaffe bekommen. Dabei habe es sich um Mitglieder des Sicherheitsdienstes im Apple-Hauptquartier in Cupertino gehandelt.Ein Apple-Sprecher habe erklärt, man habe nach Bekanntwerden der Vorwürfe eine sorgfältige interne Untersuchung durchgeführt und dabei kein Fehlverhalten seitens der Mitarbeiter festgestellt. Es seien auch keine iPads an die Behörde gespendet worden. Moyers Anwalt habe gegenüber CNBC erklärt, sein Mandant sei unschuldig. Er rechne mit einem Freispruch.Tatsächlich scheinen die Vorwürfe lediglich ein kleiner Teil eines sehr viel größeren Bestechungsskandals bei der Polizei von Santa Clara sein. Dieser beschäftige die örtliche Staatsanwaltschaft bereits seit dem Vorjahr, berichte CNBC.Nach kalifornischem Recht dürften nur Personen mit einer entsprechenden Lizenz Waffen tragen - und bei der Entscheidung über deren Erteilung habe das Sheriff’s Office das letzte Wort. Einige Mitarbeiter der Polizei in Santa Clara hätten sich ihre Zustimmung offenbar versilbern lassen.Klar sei, dass Bestechungsvorwürfe gegen ein Unternehmen zunächst dramatisch klingen würden. Womöglich solle hier aber lediglich Aufmerksamkeit für einen größeren, länger währenden Skandal geschaffen werden. Dass Apple selbst in einer so pikanten Angelegenheit keinen Handlungsbedarf sehe, sei jedenfalls als gute Zeichen zu werten.Die Aktie sei am Montag zwar rund drei Prozent schwächer aus dem US-Handel gegangen, habe im nachbörslichen Handel aber wieder moderat zunehmen können.Mittel- und langfristig sieht "Der Aktionär" ohnehin noch viel Potenzial. Die Kaufempfehlung gilt weiterhin, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 24.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link