XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

181,93 Euro -0,31% (05.11.2018, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

181,75 Euro +0,18% (05.11.2018, 09:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 207,47 -6,64% (02.11.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (05.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Auf der Kippe - ChartanalyseDie massive jahrelange Rally bei den Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist nach dem neuen Rekordhoch Anfang Oktober ins Stocken geraten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit das vorherige Allzeithoch bei 229,67 USD überschritten, aber als Unterstützung nicht habe verteidigt werden können, seien die Aktien in einer ersten Korrekturbewegung von der neuen Rekordmarke bei 233,47 USD bis unter eine steile kurzfristige Aufwärtstrendlinie zurückgefallen. Kurz vor dem Erreichen der wichtigen Haltemarke bei 204,50 USD sei es den Bullen zwar in der vergangenen Woche gelungen, das Ruder nochmals herumzureißen, doch sei die anschließende Erholung an der Hürde bei 224,23 USD gescheitert. Am Donnerstag habe sich mit der nachbörslichen Veröffentlichung der Quartalszahlen bereits der nächste Rücksetzer angekündigt, der den Wert am Freitag bis zum Wochentief bei 206,09 USD gedrückt habe.Ausblick: Die Tage der ungezähmten Rally scheinen bei den Aktien von Apple vorerst gezählt. Die kommenden Wochen könnten im Zeichen einer scharfen Korrektur stehen.Die Short-Szenarien: Unterhalb der Hürde bei 224,23 USD stecke der Wert in einer kurzfristigen Korrektur. Bei einem Bruch der Unterstützungszone von 204,52 bis 206,09 USD wäre ein bearishes Signal aktiv. Zunächst dürfte der Kurs bis 200,00 USD fallen, ehe es zu einem Pullback an die 206,09 USD-Marke kommen könne. Dort sollten die Bären erneut zuschlagen und die Aktien weiter unter 200,00 USD und bis an die Unterstützung bei 194,20 USD einbrechen lassen. Werde die Marke ebenfalls unterschritten, stünde ein Abverkauf bis 183,50 USD auf der Agenda.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: