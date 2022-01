Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Egal ob es um die Zahl der verkauften iPhones oder die Umsätze im App Store gehe, das Apple-Management halte sich für gewöhnlich mit der Veröffentlichung detaillierter operativer Zahlen zurück. Der jährlich erscheinende Überblick über die Apple Services werde dann zu etwas Außergewöhnlichem.So hätten die Kunden des App Store zwischen Heiligabend und Silvester mehr ausgegeben als je zuvor, was zu einem zweistelligen Wachstum gegenüber dem Vorjahr geführt habe. Eine genaue Zahl habe Apple zwar in seiner diesjährigen Übersicht zwar nicht veröffentlicht, im Vorjahr habe der US-Konzern die Höhe der Erlöse in der letzten Woche des Jahres aber auf 1,8 Mrd. USD beziffert.Wie gewohnt halte sich Apple also mit konkreten Angaben bezüglich des App Stores zurück. Schätzungen von Sensor Tower würden allerdings einen gewissen Einblick geben: Demnach dürften sich die weltweiten Bruttoerlöse im App Store 2021 auf rund 85,1 Mrd. USD belaufen haben. Gegenüber dem Vorjahr würde dies einen Anstieg von rund 17,7% bedeuten.Der Umsatz, der an Entwickler ausbezahlt worden sei, sei im vergangenen Jahr um 33% gestiegen, wie Apple ebenfalls in seiner Jahresübersicht mitgeteilt habe. Das kräftigere Wachstum dieser Metrik liege jedoch wohl daran, dass Apple 2021 einige Änderungen bei der Bezahlung der Entwickler vorgenommen habe. Apple selbst behalte zwischen 15 und 30% ein, je nachdem, wie viel Umsatz der Entwickler erziele oder ob es sich bei der App um Abonnements handele, welche länger als ein Jahr genutzt werde.Der App Store bleibe ein wichtiger Wachstumstreiber für die Apple-Aktie und die jüngsten Daten würden auf keine Schwächen schließen lassen. Anleger könnten die Gewinne bei der Apple-Aktie laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2022)Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.