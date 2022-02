XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.02.2022/ac/a/n)



Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) bildete nach dem Hoch vom 13. Dezember ein kleines Doppeltop aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe dieses Top am 19. Januar 2022 mit dem Fall unter 167,46 USD vollendet. Das rechnerische Ziel habe bei 153,29 USD gelegen. Knapp darüber habe der Wert am 24. Januar wieder nach oben gedreht und sogar die Unterstützung durch das alte Allzeithoch bei 157,26 USD auf Tagesschlusskursbasis verteidigt. Am 28. Januar habe der Wert die Nackenlinie des Doppeltops wieder zurückerobert. Inzwischen habe er sich über dieser Marke etabliert, auch wenn es in den letzten Tagen zu leichten Gewinnmitnahmen gekommen sei.AusblickDiese Gewinnmitnahmen könnten kurzfristig noch zu Verlusten bis 167,46 USD führen. Dort könnte die Aktie aber wieder nach oben drehen und zu einem Angriff auf den Widerstand bei 182,13 USD ansetzen. Im Falle eines Ausbruchs über dieses Hoch wären weitere Gewinne in Richtung 220 USD möglich. Sollte die Apple-Aktie aber stabil unter 167,46 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild wieder verschlechtern. In diesem Fall könnte es zu Abgaben bis ca. 157,26 USD und knapp unter 150 USD kommen. (Analyse vom 08.02.2022)