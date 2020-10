Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt optimistisch: Da geht noch mehr. (Analyse vom 15.10.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

101,54 EUR -1,53% (15.10.2020, 15:00)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

101,22 EUR -2,15% (15.10.2020, 14:42)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

121,19 USD +0,07% (14.10.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Alle würden Apple lieben. Kunden, Anleger, Wall-Street-Experten. Nur einer gebe den Dauernörgler: Rod Hall, Analyst bei Goldman Sachs. Hall covere Apple nun schon fast seit drei Jahren - in dieser Zeit habe er die Aktie nicht ein einziges Mal zum Kauf geraten. Zum Glück hätten viele Börsianer nicht auf seine Ratschläge gehört.In dieser Woche habe er es wieder getan. Er habe den US-Titel zum Verkauf empfohlen. Zum neunten Mal in diesem Jahr. Davor habe sein Rating die ganze Zeit "neutral" gelautet.Pessimistisch klinge Halls neuestes Apple-Update aber keineswegs: Die iPhone-Vorstellung des US-Technologiekonzerns habe zwar einige Überraschungen enthalten, so der Goldmann. Das hätte aber für seine Schätzungen keine Bedeutung gehabt.Sein Kursziel laute 80 Dollar. Rückschlagspotenzial: 34 Prozent.Der Fall Hall habe sich längst rumgesprochen. Im Internet gebe es reichlich Spott. MacDailyNews nenne den Analysten "einfach schlecht": "2019 hat Hall ernsthaft gefragt, ob irgendjemand ein 5G-iPhone kaufen wird, da 5G den Nutzern nicht viel bringen würde. Wie mies ist das denn, bitteschön?"Die Börse sehe das dagegen völlig anders. Seit Halls erster Analyse im Februar 2018 habe der Apple-Kurs um exakt 195 Prozent zugelegt. Der marktbreite S&P 500 sei in diesem Zeitraum nur auf ein Plus von 29 Prozent gekommen.Trotzdem halte Goldman an Hall fest und lasse ihn weiterhin seine Urteile über Apple fällen. Bei anderen Werten, die Hall covere, laufe es schließlich besser, sodass Tipranks, ein Bewertungsportal für Analysten, ihm drei von fünf Sternen gebe. Jedoch liege die durchschnittliche Performance von Halls Empfehlungen bei gerade einmal 2,3 Prozent. Im Tipranks-Ranking bedeute das Platz 2.783 von 7.016 gecoverten Analysten.Jeder habe schon einmal falsch gelegen an der Börse. Schlecht sei nur, stur an seiner Meinung festzuhalten und sich bewusst gegen den Markt zu stemmen, wie es Rod Hall seit Jahren tue. DER AKTIONÄR jedenfalls liege mit Apple (empfohlen im März 2016) mit 340 Prozent im Plus.