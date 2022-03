Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Aufgrund einer längeren Störung seien am Montagabend deutscher Zeit unter anderem der App Store, die Streaming-Dienste Apple Music und Apple TV+ sowie die Podcast-Plattform und der iTunes Store für Downloads verschiedener Inhalte nicht erreichbar gewesen, wie die Systemstatus-Seite des iPhone-Konzerns gezeigt habe. Erst mehr als zwei Stunden nach den ersten Nutzer-Meldungen sei die Störung behoben worden.Zu möglichen Ursachen habe es zunächst keine offiziellen Informationen gegeben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg habe Apple die Störung intern mit DNS-Problemen erklärt. Die DNS-Systeme (Domain Name System) würden dafür sorgen, dass Computer mit Web-Adressen verbunden würden. Fehler bei der DNS-Konfiguration seien oft Auslöser von Störungen.Laut Bloomberg seien auch interne Systeme bei Apple gestört gewesen, so dass auch Beschäftigte des Konzerns zum Teil nicht hätten arbeiten können. Für die Nutzer hätten zeitweise unter anderem auch Apples E-Mail-Service, der Kartendienst sowie der Chatdienst iMessage nicht funktioniert.Das Problem habe noch am Montagabend gelöst werden können. Laut der System-Status-Website von Apple seien inzwischen sämtliche Dienste und Funktionen seitdem wieder uneingeschränkt verfügbar.Auch die Apple-Aktie sei am Montag nach anfänglichen Gewinnen zunächst ins Minus gerutscht, habe den US-Handel letztlich aber rund 0,9 Prozent höher beendet. Am Dienstag gehe es auch hierzulande ähnlich stark aufwärts, während sich der Kurs im vorbörslichen US-Handel kaum bewege.Der GD100 bei rund 165,39 Dollar bleibe damit jedoch in Reichweite. Gelinge ein nachhaltiger Ausbruch, würde dies die jüngste Erholungsbewegung bestätigen. Langfristig ist DER AKTIONÄR ohnehin ungebrochen bullish für die weitere Entwicklung der Apple-Aktie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 22.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)