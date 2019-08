Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (01.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Apple-Aktie sei gestern relativ stark gestartet. Die Zahlen des Unternehmens finde der Aktienprofi solide. Die iPhone-Verkäufe hätten sich weiter abgeschwächt, aber sie würden nur 48% des Gesamtumsatzes ausmachen. Laut dem Börsenexperten seien es tendenziell gute Nachrichten, wenn der eine Geschäftsbereich nicht mehr so dominant sei. Bei Apple gehe es zugunsten anderer Bereiche wie z. B. Services. Nach dem Zinsentscheid der FED sei es bei der Apple-Aktie erst mal nach unten gegangen. Insgesamt hat sich die Apple-Aktie tapfer gehalten und im Plus geschlossen, aber allzu viel von den anfänglichen Gewinnen sei am Ende nicht mehr übriggeblieben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.08.2019)