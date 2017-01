Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analystin Simona Jankowski von Goldman Sachs:Analystin Simona Jankowski von Goldman Sachs bestätigt laut einer Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads.Die Analysten von Goldman Sachs erwarten von Apple Inc. einen weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegenden Quartalsbericht.Aufwärtspotenzial beim iPhone dürfte trotz der starken US-Nachfrage durch Engpässe auf der Angebotsseite begrenzt sein. Die Analystin Simona Jankowski schätzt die Umsätze des ersten Fiskalquartals 2017 auf 78,1 Mrd. USD und damit etwas höher als es die Guidance des Unternehmens vorsehe. Etwas unter den Markterwartungen liegende iPhone-Prognosen dürften von einem stärkeren Watch- und iPad-Geschäft ausgeglichen werden.Apple dürfte im zweiten Fiskalquartal Erlöse von 56,2 Mrd. USD und ein EPS von 2,27 USD erzielen und damit etwas über den Konsensschätzungen abschneiden.