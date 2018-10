Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 227,26 +0,67% (01.10.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (02.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Die Apple-Aktie laufe und laufe und laufe. Zuletzt hätten die Analysten den Technologietitel Anfang August besprochen als eine seitliche Schiebezone mit einem Gap nach oben aufgelöst worden sei. Aktuell stehe das Papier möglicherweise erneut vor der Auflösung eines charttechnischen Konsolidierungsmusters. Gemeint sei die seit Anfang September ausgeprägte Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 225,68 USD). Nutze die Apple-Aktie das Sprungbrett in Form der 38-Tage-Linie (akt. bei 218,96 USD), um diese trendbestätigende Formation nachhaltig abzuschließen, wäre dies zweifelsohne ein weiterer Beweis der Stärke. Perspektivisch winke dann sogar ein neues Rekordhoch oberhalb der Marke von 230 USD. Im "uncharted territory" definiere dann die Parallele zum Aufwärtstrend seit Sommer 2016 (akt. bei 240 USD) das nächste Anlaufziel. Auf der Unterseite diene indes die o. g. Glättungslinie als erste Rückzugslinie. Aber vor allem das jüngste Verlaufstief bei 215 USD sollte in Zukunft nicht mehr unterschritten werden, so dass sich dieses Level als Stopp-Loss anbiete, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:197,47 Euro +1,96% (02.10.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:196,75 Euro +0,21% (02.10.2018, 08:58)