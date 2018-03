XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,19 Euro +4,09% (27.03.2018, 14:40)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,14 Euro +0,98% (27.03.2018, 14:54)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 173,50 +0,42% (27.03.2018, 14:54, vorbörslich)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (27.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industriesektor die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) zu halten.Ein überraschend stark rückläufiger Smartphone-Absatz in Q4 (-6,7%) habe dafür gesorgt, dass auch im Gesamtjahr (-0,2%) erstmals ein negatives Vorzeichen stehengeblieben sei. Gemäß IDC habe im Schlussquartal insbesondere in China und in den USA eine gesunkene Kaufbereitschaft für hochpreisige Highend-Geräte gebremst. Im Gesamtjahr habe Samsung den Absatz leicht um 1,9% erhöhen können, Apple habe mit +0,2% nur minimal zugelegt. Die chinesischen Hersteller Huawei (+9,9%), OPPO (+12,0%) und Xiaomi (+74,5%) hätten vornehmlich in der Heimat Marktanteile hinzugewonnen. Huawei habe bei der Erschließung des US-Marktes empfindliche Rückschläge verzeichnet. Vertriebspartnerschaften mit den US-Telekomprovidern seien an politischem Druck aus Washington gescheitert.Im vierten Quartal habe sich der Tablet-Absatz gegenüber Vorjahr um 7,9% verringert. Im Gesamtjahr habe der Absatz insgesamt um 6,5% abgenommen, nach den Rückgängen im zweistelligen Prozentbereich in 2015 (-10,0%) und 2016 (-15,6%). Sowohl in Q4 als auch im Gesamtjahr habe Samsung (Q4: -13,0%, 12M: -6,4%) weiter Marktanteile verloren. Von den Top 5-Herstellern hätten Apple (Q4: +0,6%, 12M: +3,0%), Amazon (Q4: +50,3%, 12M: +38,0%) und Huawei (Q4: +11,9%, 12M: +28,0%) zulegen können.Europäische Titel würden zwar unter der Währungsumrechnung leiden. Jedoch erwarte Zienkowicz eine fortgesetzt positive Geschäftsentwicklung und Profitabilitätsfortschritte. Bei US-Unternehmen würden Anreize der Steuerreform für verstärktes Deleveraging der Bilanzen und Aktienrückkäufe sorgen. Die Trends (u.a. Automatisierung, Industrie 4.0, Cloud-Computing) dürften dem Sektor weitere Wachstumsimpulse liefern. Der Analyst bestätige sein Sektor-Rating ("positiv").Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: