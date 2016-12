Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 116,22 -0,72% (22.12.2016, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (23.12.2016/ac/a/n)



Rosenheim (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "boerse.de-Aktienbrief":Die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" nehmen in einer Aktienanalyse die Aktie des iPhone- und iPad-Produzenten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Dieses 1976 gegründete US-Unternehmen habe sich seit der Jahrtausendwende von einem reinen Computerhersteller zum taktgebenden Elektronikkonzern entwickelt. Denn unter der Regie von Steve Jobs sei eine ganze Reihe von revolutionären Produktentwicklungen gelungen, wie u.a. iPod, iPhone, iPad oder die Apple Watch. Mit seinem Download-Kiosk iTunes verdiene der Kult-Konzern zudem prächtig am Verkauf digitaler Inhalte wie Apps, Filmen und Musik. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 24. September) habe Apple 215,6 Milliarden US-Dollar Umsatz (-8%) erzielt. Dabei sei ein Gewinn von 45,7 Milliarden US-Dollar eingefahren (-14%).Für renditeorientierte Anleger stelle die Apple-Aktie ein vielversprechendes Investment dar. Aufgrund der Verlust-Ratio von 2,13 sollten zwar erhöhte Schwankungsrisiken eingeplant werden. Doch dafür würden sich die Notierungen seit 2006 im Schnitt um 21% jährlich (Gewinn-Konstanz: 90%; Dividendenrendite: 2,0%) verbessern. Bis 2021 beträgt das Kurspotenzial somit satte 153%, weshalb wir das vorliegende Nachkaufsignal zum 30. Einstieg nutzen (Gewinn im Mittel: 219%), so die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" in einer Aktienanalyse. (Ausgabe 386 vom 21.12.2016)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:111,09 Euro -0,95% (22.12.2016, 21:53)