Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (09.07.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse der UBS:Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) bewegte sich in den vergangenen Jahren stetig aufwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Aktien hätten im Mai 2016 an einer Unterstützung bei 92,00 USD eine Konsolidierung beendet und hätten sich daraufhin direkt auf ein neues Rekordhoch bewegen können. Der Trend habe sich ab Mai 2017 bei verringerter Geschwindigkeit fortgesetzt. Auch bei Apple sei es ab Januar 2018 zu einer stärkeren Zwischenkorrektur gekommen, welche die Notierungen bis zur 150,24 USD-Marke geführt habe. Darüber habe sich der Kursverlauf aber ebenso schnell wieder nach oben bewegt. Unterhalb der 180,10 USD-Marke sei es in den vergangenen Wochen seitwärts weitergegangen, bevor im Mai ein starker Ausbruch auf ein neues Rekordhoch gestartet sei. Apple habe sich bis zur 194,20 USD-Marke bewegen können und habe in den vergangenen Wochen einen Rücklauf begonnen. Nachdem die Ausbruchszone bei 180,10 USD wieder erreicht worden sei, seien die Notierungen erneut angesprungen.Der Kursverlauf besitze die Chance, die Rally nach dem erfolgten Rücksetzer direkt fortzusetzen. Sollte sich die Stabilisierung der Vortage jedoch als bearische Flagge darstellen und den Wert wieder unter die Ausbruchszone bei 180,10 USD führen, wäre eine umfassendere Korrektur möglich.Die Long-Szenarien: Mit dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends biete sich die Chance, die Rally wieder direkt bis zur 194,20 USD-Marke auszudehnen. Dort könnte eine neue Konsolidierung folgen. Sollte es Apple gelingen, sich auf ein neues Rekordhoch über die 194,20 USD-Marke abzusetzen, wäre auch die Oberkante des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals wieder erreichbar. Diese bilde derzeit bei 206,00 USD einen Widerstand.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: