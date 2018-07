Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

162,40 Euro -0,38% (23.07.2018, 17:03)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 190,18 -0,66% (23.07.2018, 17:04)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (23.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Tim Long von BMO Capital Markets:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert Tim Long, Aktienanalyst vom Investmenthaus BMO Capital Markets, in Bezug auf die Aktien des iPhone und iPad-Produzenten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets haben eine Überarbeitung des Bewertungsmodells vorgenommen und begründen dies vor allem mit dem umfangreichen Aktienrückkaufprogramm von Apple Inc. Analyst Tim Long hält eine höhere Gewinn-Multiple für angemessen. Ein KGV von nun 14 bedeute aber immer noch einen Abschlag gegenüber dem S&P 500 von 13%.Apple verliere leider in China weitere Marktanteile. Zudem drohe sich der Zeitraum auszudehnen bis sich iPhone-Nutzer ein neues Modell kaufen würden, falls die neuen Geräteversionen sich nicht durch größere Innovationen gegenüber dem Vorgängermodell auszeichnen würden.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Apple-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "market perform" ein und erhöhen das Kursziel von 171,00 auf 184,00 USD.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:162,40 Euro -1,06% (23.07.2018, 16:48)