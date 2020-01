XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

280,60 EUR +0,30% (13.01.2020, 11:10)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

310,33 USD +0,23% (10.01.2020, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Apple gilt als das wertvollste Unternehmen der Welt. (13.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Der US-Titel habe seit Ende August 2019 einen unerwartet starken Kursanstieg von fast 50% verzeichnen können, sodass sich der Aktienkurs auf Sicht von zwölf Monaten mehr als verdoppelt habe. Es stelle sich nun die Frage, inwieweit dieser Kursanstieg gerechtfertigt sei bzw. ob das Papier nun zu hoch bewertet sei. Da die Umsatz- und Gewinnentwicklung in den letzten zwölf Monaten mit dem Kursanstieg nicht habe mithalten können - eher im Gegenteil sei die Umsatz- und Gewinnentwicklung sogar überwiegend rückläufig gewesen - habe sich zweifelsohne auch das Bewertungsniveau der Aktie in dem Zeitraum deutlich erhöht. Demgegenüber stünden jedoch - neben dem allgemein gestiegenen Bewertungsniveau am gesamten Aktienmarkt - die aus Sicht des Analysten verbesserten Zukunftsaussichten. So würden die Serviceerlöse auf Grund ihres überdurchschnittlich starken Wachstums zunehmend an Bedeutung innerhalb des Gesamtkonzerns gewinnen. Dies führe einerseits zu einer besseren Entwicklung des Konzernumsatzes und andererseits führe dies zu weniger Volatilität, da ein Großteil der Serviceerlöse auf einem Abo-Modell basiere.Des Weiteren scheinen die seit September 2019 erhältlichen neuen iPhone-Modelle stark nachgefragt zu werden und auch die iPhone-Nachfrage in China hat sich dem Anschein nach im Weihnachtsquartal erfreulich entwickelt, so der Analyst von Independent Research. Genaue Zahlen zum abgelaufenen Quartal werde Apple am 28.01. vorlegen. Aufgrund der seines Erachtens verbesserten Perspektiven habe der Analyst seine Prognosen erhöht (EPS 2019/20e: 12,92 (alt: 12,86) USD; EPS 2020/21e: 14,73 (alt: 14,10) USD).Markus Jost, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Apple-Aktie. Das Kursziel werde von 264 USD auf 317 USD erhöht. (Analyse vom 13.01.2020)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:280,35 EUR +0,47% (13.01.2020, 11:26)