XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,48 Euro +0,89% (30.08.2018, 14:27)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,49 Euro +0,45% (30.08.2018, 14:43)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 222,98 (29.08.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (30.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Konzern übernehme das Start-up Akonia Holographics. Er verstärke damit seine Bemühungen im Bereich der sogenannten erweiterten Realität, die im Gegensatz zur virtuellen Realität die echte Umwelt des Nutzers mit Grafiken und Daten ergänze. Vor allem AR-Headsets oder AR-Brillen sollten dem Nutzer den Eintritt in die Augmented Reality ermöglichen.Apple plane laut Medienberichten schon 2020 den Markteintritt von solchen Produkten. Der Zukauf von Akonia Holographics sollte den Konzern weiter in der Entwicklung vorantreiben. Das Start-up sei 2012 von einer Handvoll Spezialisten gegründet worden und sei auf die Herstellung von besonders dünnen, transparenten und intelligenten Linsen spezialisiert. Die sogenannte "Holo Mirror"-Technologie solle farbige Bilder auf diese Linsen projizieren können.Tim Cook habe sich sichtlich begeistert von der Augmented Reality gezeigt. "Das ist eines dieser riesigen Dinge, auf die wir zurückblicken und die wir am Anfang bestaunen werden.", so Cook.Die Apple-Aktie ist und bleibt aber weiterhin einer der Top-Favoriten des "Aktionär", so Matthias J. Kapfer. (Analyse vom 30.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: